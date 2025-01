Die Gründer

Hinter Evismo stehen Willemien van den Toorn und Alexander Panos, die ihre Erfahrungen aus der Medizintechnik und Telekommunikation in das Startup einbrachten. Van den Toorn war zuvor in der internationalen Produktentwicklung und im Vertrieb tätig, während Panos als Technikexperte auf die Integration medizinischer Geräte spezialisiert ist. Die beiden lernten sich bei einer Firma kennen, die mobile Herzdiagnostik in den USA anbot. «Wir haben schnell gemerkt, dass das Modell aus den USA so in Europa nicht funktioniert», erinnert sich Van den Toorn. Gemeinsam entwickelten sie die Idee, Diagnostik auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zuzuschneiden. Van den Toorn beschreibt die Zusammenarbeit als sehr gut: «Wir sind in vielem grundverschieden, teilen aber dieselben Werte. Diese Dynamik spiegelt sich auch in unserem Team wider.» Heute leitet sie die kommerzielle Seite des Unternehmens, während sich Panos auf die technische Entwicklung konzentriert.