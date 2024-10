Die Business-Idee

Viele herkömmliche Sexspielzeuge enthalten schädliche Weichmacher und Giftstoffe, die direkt durch die Schleimhaut in den Körper gelangen können. Melanie Alber möchte mit ihrem Unternehmen Fairamour eine Alternative bieten und setzt dabei auf Transparenz und faire Produktionsbedingungen. Sie arbeitet mit kleinen Herstellern zusammen, die nachhaltige Rohstoffe wie Edelsteine, Holz, Porzellan und giftfreies Silikon verwenden. «Mir ist einfach wichtig, Produkte anzubieten, bei denen transparent ist, wo sie hergestellt werden, sodass man wirklich auch weiss, was für Materialien man an seinen Körper lässt», erklärt die Gründerin. Ihr Ziel ist, die Kundinnen und Kunden für die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Intimbereich zu sensibilisieren und ihnen gleichzeitig ein hochwertiges und sinnliches Erlebnis zu bieten.