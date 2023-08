Die Businessidee

Ob Spezialbagger, Teleskoplader oder Drehbohrer – spezielle Baugeräte können schon mal mehrere Hunderttausend Franken kosten. «Doch gerade kleine Bauunternehmen, die mehr als 90 Prozent der Schweizer Branche ausmachen, können sich Anschaffung, Unterhalt und Lagerung kaum leisten», sagt Fatmir Shoshi. Mit seiner Sharing-Plattform für Unternehmenskunden will er die Branche verändern: «In vielen Ländern kommen Mietgeräte häufiger zum Einsatz als eigene. In der Schweiz noch eher selten», weiss er. «Wir bieten Mietanbietern und Baufirmen einen Online-Vertriebskanal, um die eigenen Geräte und Kosten zu teilen und mit der Zeit zu gehen.» Über Faroo kann gesucht, tage- oder wochenweise gebucht und schon bald auch der Transport mitorganisiert werden. Der nächste geplante Schritt, der in Kooperation mit der Stadt Zürich und Herstellern erfolgen soll, ist, «ein grosses Angebot an E-Maschinen auf unserer Plattform zu bündeln, um das Bauen in Zukunft CO2-neutral zu machen».