Die Business-Idee

An der Börse verliere ich mein Geld, Aktienhandel ist hochriskant – so denken viele Menschen. Das Forschungsinstitut Sotomo fand im August im Auftrag der Zurich Versicherung und des Vereins Geschlechtergerechter in seiner «Fairplay-Studie» heraus, dass vor allem Frauen in der Schweiz ihr Geld lieber sparen, während Männer es eher renditeorientiert anlegen. Die Gründe: fehlendes Wissen, Engagement und Selbstvertrauen. Gezielt Frauen in Finanzen fit machen will Gründerin Francesca Barbera-Eckert mit ihrem Startup Femmeinvest. «Viele denken, dass Vermögensaufbau total kompliziert ist, aber jeder kann das lernen und so seine Finanzen selbst in die Hand nehmen», sagt Barbera-Eckert, «ich möchte, dass meine Kundinnen nach den Coachings alleine laufen, handeln und Entscheidungen treffen können.»