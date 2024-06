Die Business-Idee

Nasale Atmung: für viele kein attraktives Gebiet für die Gründung eines Startups. Nicht so für Robin Horner. Sein Verkaufsversprechen mit dem E-Commerce-Startup lautet: weniger Schnarchen, bessere Erholung und höhere Produktivität. Freeways verkauft seit April 2023 Nasenpflaster, welche die Atemwege öffnen. Die höhere Sauerstoffzufuhr wird mit besserem Schlaf und stärkerer Performance in Verbindung gebracht. Auf die Idee brachten den Gründer Horner ähnliche Produkte. Er probierte sie aus und konnte in der Folge besser schlafen. In der Schweiz gab es bis dato aber noch keinen bekannten Anbieter, also entschied er sich dazu, ins Geschäft einzusteigen. Seine Strategie: Bekanntheit in den sozialen Medien. Mit etwa 80 Millionen Social-Media-Views im ersten Geschäftsjahr ist ihm das bisher gelungen.