Die Gründer

Beide Gründer haben Wirtschaft studiert – Oyun Banking and Finance in Zürich, Azari Accounting and Finance in St. Gallen. Vor einigen Jahren lernten sie sich dann bei ihrer Festanstellung bei einem grösseren Versicherungsunternehmen kennen. Freitagmittags betrieb Savas Oyun nebenberuflich seinen grünen Retro-Foodtruck «El Turco», mit der Vision, den Kebab mit gutem Fleisch, regionalen Zutaten und hausgemachten Saucen neu zu erfinden. Ardalan Azari war begeistert, begann gemeinsam mit Oyun in einer grossen Kantine Saucen in grösseren Mengen zu produzieren und über den Truck zu verkaufen. Als das gut lief, gründeten sie im Juli 2019 gemeinsam die Achtvier GmbH, um unter ihrer Marke Gits Saucen und weitere kulinarische Produkte zu entwickeln und mit ihnen den Schweizer Einzelhandel aufzumischen.