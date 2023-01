Die Business-Idee

Ein Rentnerehepaar möchte von einem zu gross gewordenen Haus in eine altersgerechte Wohnung umziehen. Eine junge Familie erwartet Nachwuchs und wünscht sich ein zusätzliches Kinderzimmer. Damit beide Parteien erhalten, was sie suchen, macht die erste Schweizer Immobilientauschplattform Hoyou.ch möglich: «Bei uns finden sich Eigentümerinnen und Eigentümer, die an einem Immobilienwechsel interessiert sind», sagt Gründerin und Chefin Christine Hegglin Schorderet. «Mit einer gleichzeitigen Kauflösung nehmen wir vielen Eigentümern und Eigentümerinnen die Angst vor dem Verkauf ohne Folgewohnlösung.» Dabei geht es nicht um einen herkömmlichen Tausch, sondern Eigentümer A verkauft der Eigentümerin B sein Haus und Eigentümerin B verkauft Eigentümer A ihre Wohnung.