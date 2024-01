Der Markt

Mittlerweile sind die Schaffensbereiche des Jungunternehmens sehr vielseitig: «Wir machen Caterings für 20 bis auch mal 5500 Menschen. Unsere Kunden kommen natürlich häufig aus dem akademischen Umfeld», so Gisi, «aber zu besonderen Anlässen wie Firmenjubiläen werden wir auch von KMU wie Kanzleien oder Autoherstellern im höheren Preissegment gebucht.» Regelmässige Pop-up-Restaurants wie etwa bereits in Zürich, Laax und am World Economic Forum in Davos ergänzen das gastronomische Angebot des Startups. «Das sind immer besondere Projekte für uns, weil wir mit unseren Fans in den Austausch kommen und auch neue Kontakte knüpfen», betont Gisi.