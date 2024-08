Die Gründer

Chris Rowe und Will Lahaise bringen zusammen über dreissig Jahre Erfahrung im Executive Search und Personalwesen mit. Chris Rowe, ehemaliger Leiter der EMEA-Abteilung bei der Executive-Search-Firma Leathwaite, hat in seiner über zwanzigjährigen Karriere Einblicke in die Branche gewonnen. Der schweizerisch-britische Doppelbürger lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz. Will Lahaise, der zuvor als Global Head of Recruiting bei UBS tätig war, hat während seiner zehnjährigen Karriere in verschiedenen globalen Executive-Search-Unternehmen Erfahrungen gesammelt. Heute lebt er in London, nachdem er zuvor acht Jahre in der Schweiz verbracht hatte.