Die Business-Idee

Clima Now verfolgt das Ziel, innovative Ansätze zur Bewältigung der Klimakrise zu fördern. Das Unternehmen kombiniert Venture-Capital-Investitionen in junge Climate-Tech-Startups mit einem gemeinnützigen Arm, der systemische Veränderungen vorantreiben soll. Neben der finanziellen Unterstützung bietet Clima Now eine Bühne für kreative Lösungsansätze mit dem sogenannten Spotlight Award, der mit 50’000 Franken dotiert ist. «Wir möchten an einem wichtigen, dringenden Thema arbeiten, wo wir sehen, da ist ein Zeitfenster oder ein ‹Window of Opportunity›», erklärt Mitgründerin Nathalie Moral. Die Projekte, die unterstützt werden, sollen nicht nur technologisch überzeugend sein, sondern auch langfristig einen messbaren Einfluss auf die Reduktion von Treibhausgasen haben. Mit diesem Ansatz will Clima Now sowohl innovative Startups als auch gesellschaftliche Initiativen stärken und verbindet dabei unternehmerisches Denken mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit.