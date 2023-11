Der Gründer

Franz Bittmann bringt rund 25 Jahre Erfahrung in der Textilbranche mit: «Ich habe schon kurz nach der Matura mit dem Nähen begonnen und dann meine erste eigene Funktionskleidermarke für Snowboarder gegründet», sagt er. Mit Eleven feierte er in den Jahren, in welchen Snowboarden der totale Trendsport war, enorme Erfolge: «Wir sind damals schnell gewachsen und haben über 300 Läden in 17 Ländern mit unseren Produkten bedient», so der Gründer. Als zu Beginn der 2010er-Jahre neue Skimodelle die Boards wieder ablösten, begann Bittmann zunächst, für grosse Firmen der Branche zu arbeiten. «Aber mit den eigenen Kids habe ich dann die Notwendigkeit für einen Wandel im Kindersegment der Outdoorkleidung erkannt», sagt er.