Business-Idee

Intrinsic versteht sich als Lernlabor, das neue Bildungsansätze entwickelt und direkt in Schulen und Unternehmen umsetzt. Das Ziel ist es, weg von starren Lehrplänen hin zu einer Lernkultur zu gelangen, die Eigeninitiative und Problemlösungskompetenzen fördert. «Alles, was sich berechnen oder nachschlagen lässt, können Maschinen besser», sagt Mitgründer Christian Müller. «Unsere Aufgabe ist es, die Genialitäten jedes Einzelnen herauszukitzeln und auf echte Herausforderungen vorzubereiten.»

In der Praxis bedeutet das, dass Intrinsic Lernreisen anbietet, bei denen Teilnehmende Projekte entwickeln, die direkt anwendbar sind. In Schulen liegt der Fokus darauf, Kindern ihre individuellen Stärken zu zeigen, während in Unternehmen Innovationsprojekte und Teamarbeit im Vordergrund stehen. Diese Ansätze sind in Pilotprojekten mit Partnern wie Migros oder dem Kanton Zürich bereits erfolgreich getestet worden. «Es geht nicht darum, Menschen Wissen einzutrichtern, sondern sie dazu zu befähigen, eigenverantwortlich und kreativ zu handeln», erklärt Müller. Intrinsic kombiniert dabei technologische Unterstützung mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.

Die Gründer

Hinter Intrinsic stehen Christian Müller und Christine König, die beide unterschiedliche Erfahrungen in Wirtschaft und Bildung mitbringen. Müller beschreibt sich als Quereinsteiger in die Startup-Welt: «Ich bin nicht der klassische Gründer. Das ist mehr mit mir passiert.» Sein Interesse an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen führte ihn von der Nachhaltigkeitsarbeit hin zu Bildungsprojekten.

Seine prägendste Erfahrung stammt allerdings aus der Pfadfinderbewegung: «Dort habe ich gelernt, wie viel Energie entsteht, wenn man mit Gleichgesinnten ein Projekt verfolgt.» Mitgründerin Christine König bringt ihr Wissen aus der Pädagogik und ihrer langjährigen Erfahrung in Bildungsinitiativen ein. Zusammen bilden sie ein Team, das sowohl strategisches Denken als auch operatives Know-how in die Projekte einfliessen lässt.

Das Kapital

Intrinsic hat sich bewusst für ein nachhaltiges Geschäftsmodell entschieden. Bei der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wurde ein Modell eingeführt, das Renditen für Investoren deckelt und das Stimmrecht ausschliesslich den operativen Akteuren überlässt. «Wir wollen sicherstellen, dass unsere Werte langfristig erhalten bleiben und das Unternehmen nicht rein profitorientiert arbeitet», so Müller.

Die Finanzierung erfolgt auf mehreren Ebenen. Im Schulbereich sind es vor allem Stiftungen, die Projekte fördern. In der Unternehmenswelt werden die Lernreisen über direkte Aufträge finanziert, die je nach Umfang zwischen 20’000 und 50’000 Franken kosten. Zusätzlich hat Intrinsic über ein Crowdinvesting 150 Kleininvestoren gewonnen. «Diese Struktur gibt uns die Freiheit, uns auf unsere Vision zu konzentrieren, ohne ständig auf Gewinnmaximierung schielen zu müssen», erklärt Müller. Die Mittel werden aktuell vor allem in die Skalierung der Lernreisen und die Entwicklung einer KI-gestützten Lernplattform investiert.