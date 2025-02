Die Gründerin

Delia Herger ist eine der Mitgründerinnen von Jobeagle und verantwortet den Bereich Sales. Ursprünglich hatte sie sich für ein Studium der Sport- und Fitnessökonomie entschieden, bevor sie ihre Leidenschaft für das Unternehmertum entdeckte. «Ich wusste lange nicht, was ich machen will – aber mir wurde klar, dass Selbstverwirklichung für mich zentral ist.» Ihr kreativer Hintergrund zeigt sich auch in der Philosophie von Jobeagle, die Technologie mit Storytelling kombiniert. Gemeinsam mit Marco Pfefferli und Patric Steiner hat sie das Unternehmen gegründet. «Ich sehe mich nicht als klassische Chefin, sondern als Mentorin und Teamplayerin», betont sie. Die Rolle als Frau in der Tech-Welt sieht sie nicht als Besonderheit: Ihr gefällt der Begriff Female Founder nicht, sie bezeichnet sich einfach als Gründerin.