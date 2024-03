Der Gründer

Niklas Jung hat BWL an der Universität Zürich studiert und ist ein erfahrener Serial Entrepreneur. Während des Studiums gründete er die Erklärvideo-Agentur Videodesign.ch GmbH mit, die aktuell über dreissig Vollzeitangestellte zählt und renommierte Marken betreut. Als Quereinsteiger in der Getränkeindustrie bezieht Jung die notwendige Expertise bei erfahrenen Getränkeentwicklern, Herstellern und Lieferanten. «Aktuell führe ich alles eigenständig durch und sehe es als Vorteil, unvoreingenommen in Branchen vorzustossen», führt Jung aus.