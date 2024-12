Das Kapital

Keen startete mit minimalen Mitteln. Die ersten Einnahmen stammten aus Kursen, die in improvisierten Pop-up-Studios durchgeführt wurden. «Wir haben in einem kleinen Büro angefangen, mit ein paar Eisbädern und Pumpensystemen. Alles, was wir verdienten, ging direkt zurück ins Unternehmen», erinnert sich Wyss. Anfang 2024 schloss das Startup eine erste Finanzierungsrunde über 400’000 bis 450’000 Franken ab, um ein festes Studio in Zürich zu eröffnen und die Expansion nach Deutschland vorzubereiten. Ziel ist, ein skalierbares Geschäftsmodell zu etablieren, das mit vergleichsweise geringen Investitionen in weitere Märkte ausgerollt werden kann.