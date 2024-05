Business-Idee

Kiyo setzt auf eine Veränderung im Zahnpflegebereich, denn das Unternehmen bietet eine plastikfreie und biologisch abbaubare Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta. «Die Zahnpasta kommt in Form von Tabletten daher, die im Mund zerbissen werden und sich dort in Kombination mit dem Speichel zu einer wirksamen Paste verwandeln», sagt Gründer Jeffrey Christen. Zusätzlich hat Kiyo Mundspültabletten entwickelt, die nach demselben Prinzip funktionieren und somit auch eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Mundspülungen darstellen. Die Produkte sind nach Angaben des Startups zu 100 Prozent umweltschonend und werden ausschliesslich in der Schweiz hergestellt, was die Transportwege minimiert. Das Unternehmen plant zudem, sein Sortiment weiter auszubauen, um noch mehr nachhaltige Alternativen im Bereich der Zahnpflege anzubieten.