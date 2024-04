Die Business-Idee

«Der Ausgangspunkt war unsere Beobachtung, dass die meisten Möbel nicht mit dem Gedanken an die Zukunft entworfen werden», erläutert Tamara Haag ihre Geschäftsidee. Livom nimmt sich dieser Herausforderung an, indem es Sofas anbietet, die sich den Lebensumständen ihrer Nutzerinnen und Nutzer anpassen sollen. Neben der modularen Bauweise sind die Sofas mit abnehmbaren Bezügen ausgestattet, die leicht gereinigt und vor allem ausgetauscht werden können. Damit spart man sich den Kauf eines komplett neuen Sofas, etwa bei Verunreinigungen. Diese Innovation spricht direkt das Bedürfnis nach haltbaren und flexiblen Wohnlösungen an und setzt ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur in der Möbelindustrie. Mit ihrem Konzept der modularen Sofas will das Gründungsduo Tamara und Sandro Haag konventionelle Normen brechen und setzt auf Langlebigkeit, Anpassungsfähigkeit – und auf einen direkten Draht zur Kundschaft: Das Unternehmen folgt zum Beispiel einem Direct-to-Consumer-Ansatz, der es ermöglicht, hochwertige Sofas ohne Zwischenhändler direkt an die Kundinnen und Kunden zu liefern.