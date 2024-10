Die Business-Idee

Lookthrough hat eine Software entwickelt, die es Immobilienbesitzenden ermöglicht, den CO 2 -Fussabdruck ihrer Gebäude zu analysieren und zu reduzieren. «Wir wollen versuchen, die Kunden dabei zu unterstützen, diesen Prozess zu planen und letztlich auch zu beschleunigen», erklärt CEO Marcel Staub. Die Software analysiert Daten wie Quadratmeteranzahl, Heizungsart und -menge sowie den Zustand energetisch relevanter Gebäudeteile. Basierend auf diesen Daten werden Simulationen erstellt, die zeigen, wie sich verschiedene Sanierungsmassnahmen auf den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen auswirken. Lookthrough konzentriert sich dabei auf grosse Portfolios ab 20 Gebäuden, da hier der Komplexitätsgrad und der potenzielle Mehrwert am grössten sind. «Je grösser das Portfolio ist, desto komplexer wird die Situation und desto grösser ist der Mehrwert von unserer Software am Schluss», so Staub. Durch die Analyse von 14 Datenpunkten pro Gebäude lassen sich präzise Aussagen über den Ist-Zustand, die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben sowie zukünftige Entwicklungen treffen.