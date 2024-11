Die Gründer

Sutter und sein Mitgründer Luca lernten den Secondhandmarkt in London kennen und schätzen. Zurück in der Schweiz vermissten sie die dortige Secondhandkultur und erkannten eine Marktlücke für eine Plattform, die junge Leute anspricht. «Wir sind beide zurück in die Schweiz gekommen und haben festgestellt, dass hier etwas fehlt. Die Secondhandkultur ist hier noch nicht wirklich angekommen.» Sutter, der zuvor im Bereich Life Sciences und Consulting tätig war, sieht seine grösste Stärke in einem Gespür für Trends, die grosse Unternehmen oft erst spät aufgreifen.