Die Gründer

Ammar Mirjan ist einer der Co-Gründer von Mesh. Er hat an der ETH Zürich geforscht und entschieden, seine Expertise in ein Roboter-Startup für die Bauindustrie einzubringen. «Ich habe zehn Jahre auf diesem Gebiet geforscht und wollte das Wissen nun in die Industrie tragen», sagt Mirjan. Seine Erfahrungen in der Forschung zu robotergestütztem Bau flossen direkt in das Geschäftsmodell von Mesh ein, das als ETH-Spin-off begann. Die gemeinsame Leidenschaft der Gründer für innovative Bauprozesse spiegelt sich in jedem Aspekt ihres Unternehmens wider.