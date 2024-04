Die Gründer

Kennengelernt haben sich Giuseppe und Mirko bereits in ihrer Schulzeit im Tessin. «Die Gastronomie stand bei uns beiden nicht auf dem Karriereplan», gibt Mirko zu. Giuseppe hat Bauingenieurwissenschaften an der ETH Zürich studiert, Mirko hingegen Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL in Lausanne. Giuseppe war noch als Tunnelingenieur beschäftigt, als sich die Wege der Schulfreunde in Zürich wieder kreuzten. «Ich suchte ein Zimmer in Zürich und der Zufall wollte es, dass Giuseppe und ich zusammenzogen – so wurden aus besten Freunden Mitbewohner und dann Unternehmer.» Immer verbunden durch die Vision, mit Veganitas etwas zu kreieren, das die Welt verändert und verbessert.