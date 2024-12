Die Gründer

Gegründet wurde Moodtalk von Loris Niederberger, Cyril Inderbitzin und Jonas Purtschert während der Corona-Pandemie. Die Idee entstand auf einer gemeinsamen Wanderung in den Urner Bergen, als die Gründer über die Herausforderungen der Homeofficezeit sprachen. Loris, ein Betriebswirt mit Erfahrung im Startup-Umfeld und internationalen Stationen, beschreibt die Anfangszeit als typisch für junge Startup-Gründer: Es gab wenig Lohn und viele lange Nächte voller Arbeit. Jonas bringt das technische Know-how mit, während Cyril sich auf Business-Development spezialisiert hat. Das Trio verbindet eine gemeinsame Vision von mehr Effizienz und Transparenz in der Arbeitswelt. Die Gründer gehen auch offen mit fehlenden Kompetenzen im Gründerteam um, etwa Führungserfahrung in grösseren Teams: «Wir lernen ständig dazu und holen uns in diesen Bereichen gezielt Expertenrat.»