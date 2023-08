Für Interaktionen gibt es Naoo-Punkte. Wer Freunde und Freundinnen einlädt, an Umfragen teilnimmt oder Texte, Bilder und Videos postet, die viele Likes und Shares ernten, wird mit extra vielen Punkten belohnt. Diese können dann in Bargeld oder Benefits eingetauscht werden. «Eine Social-Media-Plattform mit einem echten Belohnungssystem – das gab es in der Schweiz bisher nicht», so Pittner. «Damit können wir hoffentlich dazu beitragen, dass ein grösserer Teil der Marketingbudgets in der Schweiz bleiben kann», sagt Pittner.