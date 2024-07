Die Business-Idee

«Wir wollten eine nachhaltige Lösung für unterwegs bieten, die auf PET-Flaschen verzichtet und gleichzeitig Komfort bietet», erklärt Christian Käser. Bottleplus kombiniert die Funktion eines Sodastreams mit der Mobilität einer Trinkflasche. Der integrierte CO 2 -Gastank kann zu Hause an einer Station befüllt und unterwegs per Knopfdruck aktiviert werden. Das Ziel: Sprudelwasser immer und überall, ohne Einwegplastik. Die modulare Bauweise der Flasche ermöglicht zudem eine einfache Handhabung und Wartung. «Unser System ist so konzipiert, dass es leicht nachfüllbar und langlebig ist», fügt Käser hinzu. Neben der praktischen Anwendung steht vor allem die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks im Vordergrund. Durch die Nutzung von lokalem Leitungswasser kann Bottleplus erheblich zur Verringerung des Plastikmülls beitragen.