Die Gründer

Hinter Ofinto stehen Christian Stiefel und Jonas Romer, zwei Absolventen der Universität St. Gallen (HSG). Christian Stiefel ist zuvor mehrere Jahre in der Strategieberatung tätig gewesen, wo er wertvolle Erfahrungen in der Möbelindustrie sammeln konnte. Bei Ofinto kümmert er sich federführend um die Bereiche Produkte, Lieferkette und Finanzen. Sein Mitgründer Jonas Romer hat an der HSG in Finance promoviert und engagierte sich nebenbei im Vorstand des Data Science & Technology Club der Universität. Er brennt für die digitale Innovation und bringt seine Expertise in den Feldern Programmierung, Webentwicklung und digitales Marketing ein. Bei Ofinto verantwortet er die Bereiche Technologie, E-Commerce, Marketing und Vertrieb.