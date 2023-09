Das Kapital

«Bisher sind wir komplett selbst finanziert, was auch durch unsere parallelen Beratungs- und Servicetätigkeiten möglich ist», so Spalinger. Playn bietet beispielsweise auch das Schreiben des Botdialogs sowie strategische Beratung und Analysen an. «Weil Chat GPT aber eine Riesenwelle losgelöst hat, die wir mitnehmen möchten, müssen wir jetzt schnell wachsen und unsere Produkte in die Welt hinaustragen», betont er. Aktuelle beschäftigen sich die Gründer deshalb intensiv mit weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.