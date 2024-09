Die Business-Idee

Recircle bietet Mehrwegverpackungen für die Gastronomie als Service an. Anstatt Einwegbehälter zu verwenden, können Kunden am Verkaufspunkt Mehrwegverpackungen erwerben, nutzen und diese wieder zurückgeben oder auffüllen lassen. Das Konzept basiert darauf, dass Menschen ihre Verpackungen nicht mehr mit sich tragen müssen, sondern am Verkaufsort bereitgestellt bekommen. Die Verpackungen sind auf verschiedene gastronomische Bedürfnisse abgestimmt – von asiatischen Speisen mit mehreren Fächern bis hin zu flachen Tellern für ältere Menschen. Die Idee entstand, als Jeannette Morath für die Stadt Bern arbeitete und erkannte, wie viel Potenzial in der Reduktion von Einwegmüll steckt. Die Herausforderung bestand darin, die Hygienestandards zu erfüllen und gleichzeitig ein praxistaugliches System zu entwickeln. Heute arbeitet Recircle erfolgreich mit vielen Restaurants und entwickelt das Produkt kontinuierlich weiter.