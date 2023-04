Die Business-Idee

Krebs ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Zu den verbreitetsten und gefährlichsten Krebsarten gehören auch in der Schweiz Brust-, Prostata-, Lungen- und Darmkrebs. Und gerade im Darm gesunder Menschen könnte die grosse Hoffnung für eine neue Krebstherapie lauern – das hat das Biotech-Startup Recolony aus Zürich herausgefunden. «Gewisse Darmbakterien sind bei Krebserkrankten im Vergleich zu gesunden Menschen stark reduziert», erklärt Mitgründer und Chief Business Officer Philipp Busenhart, «setzt man die fehlenden Bakterien einem betroffenen Organismus zu, aktivieren die Bakterien das Immunsystem und der Körper bekämpft selbst vorhandene Krebszellen und Tumore.» In Labor- und Tierversuchen habe das bereits wunderbar bei Darmkrebs, Melanomen, Brust- und Lungenkrebs funktioniert. Weil die Bakterien in jedem gesunden Menschen vorkommen, rechnen die Gründer mit nebenwirkungsfreien Erfolgen. «Wir sind sehr zuversichtlich», sagt Busenhart.