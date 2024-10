Der Markt

Secend bedient einen wachsenden Markt, der von zwei zentralen Trends getrieben wird: der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Konsumgütern und dem Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten, preisbewusst einzukaufen. Mit der Verlagerung des Lebensmittelhandels in den Onlinebereich und dem wachsenden Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung in der Schweiz hofft das Startup, einen Nerv zu treffen. Besonders in Zeiten steigender Inflation sind viele Haushalte darauf bedacht, ihre Ausgaben für Lebensmittel zu reduzieren, was das Geschäftsmodell von Secend besonders attraktiv macht. Und auch bei Unternehmen kommt die Botschaft an: «Am Anfang haben wir einfach mal dreihundert, vierhundert, fünfhundert E-Mails an Produzenten rausgegeben. Wir haben damals auch noch Kinos und Fitnesszentren angeschrieben und einfach überall nachgefragt, ob vielleicht ein Problem besteht mit Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können.» Inzwischen melden sich viele Firmen von sich aus, wenn sie überschüssige Ware haben.