Die Business-Idee

Knapp 800 000 Motorräder waren laut Bundesamt für Statistik 2022 in der Schweiz immatrikuliert, 4,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben einen Motorradführerschein. Das gelegentliche Fahren mit schnittigen Zweirädern zugänglich für alle machen, die selbst keinen Töff in der Garage stehen haben, will die Sharing-Plattform Ribe: «Wir wollen das Airbnb für Töffs werden», sagt Mitgründer und CEO Kevin Bieler. Auf der Plattform können Biker ihre Zweiräder tage- oder wochenweise an Interessierte vermieten – und so in ungenutzten Zeiten Geld verdienen, und zwar «unkompliziert, schnell, online, 24/7 verfügbar, inklusive vollumfänglichen Versicherungsschutzes».