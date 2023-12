Die Business-Idee

Ob Alpenkräutertee, Müesli oder Shampoo – Produkte, in denen Cannabis enthalten ist, erleben aktuell einen regelrechten Boom im Verbrauchsgütermarkt. Hinzu kommen Medizinprodukte wie Öle, Tinkturen und Cremes, die auf die gesundheitlichen Vorteile von Cannabidiol (CBD) setzen. «Und die kommerzielle Nutzung wächst stetig», sagt Thomas Hügi, Gründer des Startups Zuwuchs aus Luzern. Mit seinem Team hat er in diesem Jahr nicht nur erste Felder im Aargau gepachtet, mit Hanf bestückt und abgeerntet – mit Zuwuchs können Anlegerinnen und Anleger auch direkt in die Schweizer Plantagen investieren und so am Wachstum teilhaben.