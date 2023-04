Der Markt

«Rund 75 Prozent aller Eier stammen immer noch aus der ethisch und ökologisch fragwürdigen Massentierhaltung in Käfigen», betont Leibacher, «und vor allem diese, die ohnehin in Produkten verarbeitet werden. Wir lösen mit unseren Produkten also echte Probleme.» Die Lebensmittelindustrie würde nach praktischen Alternativen suchen, weil Endkonsumenten zunehmend umwelt- und gesundheitsbewusste Kaufentscheidungen treffen. Zwar gebe es auch andere Ei-Alternativen auf dem Markt. «Die meisten sind aber mit künstlichen Zusatzstoffen wie Methylcellulose oder Carrageen versetzt, die deklarationspflichtig sind und bewusste Konsumenten abschrecken», sagt er.

Die Produkte von Eggfield basieren auf einer Mischung aus pflanzlichen Proteinen, unter anderem auf dem Kochwasser von Kichererbsen, das bei der Hummus-Herstellung ohnehin anfällt und oft weggekippt wird. «Unsere Produkte sind zu 100 natürlich, frei von künstlichen Zusatzstoffen, Farb- oder Konservierungsstoffen», so Leibacher, «Profis können damit schäumen, emulgieren, binden und gelieren.»