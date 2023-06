Im Dezember 2020 erschien das erste Schweizer Magazin in einer deutschsprachigen und einer französichen Ausgabe – damals noch unter dem Namen «Kosmos». Weil jedoch der Name im Deutschen Verlagswesen bereits vergeben ist, lag ein Markenrechtskonflikt vor, und die Gründerinnen benannten ihr Heft 2021 in «Kaleio» um.