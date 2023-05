Der Markt

«Eigentlich ist der Kondommarkt gut gesättigt, aber wir bedienen eine Nische», sagt Martina Hammer. «Ob in der Mode, Kosmetik oder bei der Ernährung – in allen Segmenten gibt es bereits vegane und nachhaltige Alternativen. Wir füllen eine Lücke.» Vier verschiedene Kondomprodukte von klassisch über extra dünn und extra gross bis hin zu extra feucht hat das Startup im Angebot. Ein tierversuchsfreies Biogleitgel ohne tierische Inhaltsstoffe ergänzt das Sortiment. Weil Hammer einen Produktionspartner in Deutschland gefunden hat, der bereits vegane und nachhaltige Kondome für Anbieter weltweit mit 100 Prozent Ökostrom produziert, können ihre Produkte schon jetzt mit verschiedenen Zertifizierungen wie dem FSC-Label für nachhaltige Waldwirtschaft und mit dem Label der Vegan Society überzeugen. Die Produktionswege und Lieferketten sind kürzer, weil nicht wie so oft in Asien produziert wird. «Und auch bei der Verpackung setzen wir auf recyceltes Papier statt Plastik», sagt die Gründerin, «zumindest, wo es möglich ist. Kondome sind Medizinprodukte – die Sicherheit steht an erster Stelle.»