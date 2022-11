Auch wenn das Vreneli in der Schweiz eine Art Kultstatus besitzt, kommen Münzen mit einem etwas angestaubten Image daher. Investments in Edelmetalle bleiben aber beliebt. Kein Wunder: Während die Märkte weltweit aktuell empfindlich auf Corona-Nachwehen, Leitzinserhöhungen und hohe Energiepreise reagieren, sehen viele in Gold, Silber und Rohstoffen risikoärmere Alternativen. Mit Blick auf die Goldpreis-Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist das verständlich: Anfang 1974 lag der Preis je Feinunze bei 116 Dollar, aktuell schwankt er zwischen 1600 und 1800 Dollar. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Silberpreis von 3,6 Dollar auf aktuell rund 20 Dollar – die Wertsteigerung ist also auch beim Silber gegeben, wenn auch für den Durchschnittseidgenossen erschwinglicher. «Nichtsdestotrotz spüren wir, dass Konsumentinnen und Konsumenten aktuell durch gestiegene Lebenshaltungskosten weniger bereit sind, im Geschenksegment viel Geld auszugeben», gibt André Nisple zu. «Wir hoffen auf eine baldige Umkehr dieser Entwicklungen.»