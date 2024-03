Der Markt

Aktuell gibt es kaum Schweizer Anbieter, die ausschliesslich Fliesen über digitale Kanäle verkaufen. Die Online-Shops der meisten Konkurrenten sind darauf ausgerichtet, Kundschaft in die Ausstellung zu bringen. «Gegenüber den Wettbewerbern positionieren wir uns als stark designfokussierter Anbieter. Wir setzen auf modernes, ansprechendes Webdesign und nutzen hochwertige selbst produzierte Raumbilder, die Emotionen auslösen sollen», so Chantal Jost. «Zudem bieten wir einen Mehrwert in Form von Inhalten, die weit über den reinen Verkauf hinausgehen, und haben eine starke Social-Media-Präsenz.» Bei Studio Stena werden Fliesen auch an private Bauherrschaften verkauft, ohne dass der Fliesenleger einen Anteil am Umsatz erhält. So kann Studio Stena den Bauherren niedrigere Preise anbieten. «Bei der Auswahl der Lieferanten haben wir sehr darauf geachtet, dass wichtige Umweltzertifikate vorhanden sind und die Fliesen – ausgewiesen – so nachhaltig wie möglich produziert werden.»