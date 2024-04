Der Markt

Der Markt für Co-Working-Spaces wächst, insbesondere in der Schweiz, wo die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft eine Herausforderung darstellt. Das Angebot von Tadah füllt eine Marktlücke, indem es nicht nur flexible Arbeitsplätze bietet, sondern auch eine professionelle Kinderbetreuung integriert. Dies kommt in einer Zeit, in der die Pandemie die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verwischt hat und die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsmodellen gestiegen ist. Wichtig ist den Gründerinnen, dass mehr Frauen in der Arbeitswelt bleiben, da sie oft in der Mitte ihrer Karriere aussteigen, da die Betreuungsaufgaben bei ihnen bleiben. «Firmen verlieren dadurch auch auf der Know-how-Schiene viel Geld, das sollten Unternehmen definitiv vermeiden», sagt Sarah Steiner.