Seit 2021 unterstützt Cristina Riesen das Jungunternehmen als Co-CEO bei der Expansion. Riesen bringt rund zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Technologie und Bildung mit. Zuletzt war sie nicht nur General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika beim Online-Organizer Evernote, sondern war auch an der Einführung des Swiss EdTech Collider an der EPFL und der Gründung der Educreators Foundation beteiligt, die Innovationen in der Bildungsbranche vorantreiben möchte.