Die Chance

Eine der grössten Herausforderungen in diesem Segment: «Ob Lieferzeiten oder Entwicklungszyklen – es dauert alles sehr lange», sagt der Kommunikationsexperte, «wir würden oft gerne schneller arbeiten können.» Nichtsdestotrotz konnte das Startup-Team am 26. August die Technologie offiziell an einem umgebauten Tram vorstellen. «Von der Simulation über die Entwicklung haben wir nun endlich ein physisches Produkt», so Tobal, «das war ein Riesenmeilenstein, den wir jetzt geschafft haben und der uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.» Jetzt gilt es, Prototypen der aktiv gelenkten Achse für weitere Tests und Messungen zu nutzen, um die Simulationsplattform mit Daten füttern und optimieren zu können.