Die Chance

Trotz der Herausforderungen im Markt sieht Etterlin grosses Wachstumspotenzial für Fehh. «Immer mehr Menschen interessieren sich für die Inhaltsstoffe ihrer Pflegeprodukte und möchten wissen, was sie auf ihre Haut auftragen», erklärt sie. Der Trend zu «Clean Beauty» bietet Fehh die Möglichkeit, sich als Vorreiter in Sachen Transparenz und Nachhaltigkeit zu positionieren. Langfristig strebt das Unternehmen eine Expansion in den europäischen Markt an, wo die Nachfrage nach umweltfreundlichen und hautfreundlichen Produkten ebenfalls wächst. «Wir wollen in den nächsten Jahren mehr Produkte entwickeln und unser Sortiment erweitern, um eine ganzheitliche Pflegelinie anbieten zu können», blickt Etterlin in die Zukunft.