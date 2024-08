Die Gründer

Hinter True Foods steht ein dreiköpfiges Gründerteam, das unterschiedliche Kompetenzen in das Unternehmen bringt. Michael Baum hat Erfahrung in der Werbebranche und war bereits an der Gründung erfolgreicher Unternehmen beteiligt. Die zwei weiteren Mitgründer Thomas Marsch und Andrea Rota kommen aus der Werbung und den Agrarwissenschaften. Letzterer hat an der ETH Zürich studiert und war in der Nachhaltigkeitsabteilung der Migros tätig. Baum sieht sich als der Kommunikator der Firma, während die anderen beiden lieber im Hintergrund tüfteln: «Ich bin sicher der, der am liebsten draussen am Markt ist, der am liebsten mit unseren Partnern und Kunden kommuniziert», sagt Baum.