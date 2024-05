Der Markt

Der Markt für Nachtbusreisen ist in Europa noch relativ unerschlossen. Viele Linien steuern bisher Ziele in Osteuropa an. Meist mit wenig Komfort. «Wir bieten eine einzigartige Dienstleistung, die sich stark von herkömmlichen Bussen unterscheidet», so Bortolani. Die Konkurrenz besteht hauptsächlich aus Nachtzügen und Flügen, wobei Twiliner durch den Fokus auf Komfort und Nachhaltigkeit im Wettbewerb eine Nische besetzt. Das Unternehmen hat zum Beispiel den ersten und einzigen Bussitz entwickelt, der sich per Knopfdruck in ein bequemes Bett verwandeln lässt. Die Sitzschale bietet Privatsphäre und ist mit einem kleinen Tisch für Essen oder den Laptop ausgestattet. Ein extra entwickeltes Rückhaltesystem für die horizontale Position ermöglicht den sicheren und bequemen Transport liegender Passagiere. Dafür hat Twiliner im Dezember 2022 eine Patentanmeldung eingereicht. In Asien und Südamerika sind Busreisen in bequemer Liegeposition bereits verbreitet. Das amerikanische Startup Ridecabin bietet derweil an der US-Westküste Fahrten mit Bussitzen, die sich flach auslegen lassen. Die Betten erinnern dort an Schlafkapseln.