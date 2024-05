Business Idee

Van Retreats zielt darauf ab, das wachsende Interesse an individuellen und naturverbundenen Reiseerlebnissen zu bedienen. «Wir organisieren Retreats, die das Reisen mit Vans mit Outdoor-Yoga und Kochkursen in der Natur verbinden. Unsere Angebote umfassen ausserdem Pilates und Wildkräuterspaziergänge», erläutert Gründerin Jsa Schwager. Das Startup spricht insbesondere eine Zielgruppe an, die sowohl an Outdoor-Aktivitäten interessiert ist als auch Wert auf Wellness und Erholung legt. Der Clou: Die Teilnehmenden bringen ihre eigenen Vans mit oder übernachten in Zelten, was den individuellen Charakter der Reisen unterstreicht.