Die Chance

Die Chancen für Findependent sind intakt. Mit einem aktuellen Kundenvermögen von rund 110 Millionen Franken und einem starken Wachstum seit Jahresbeginn ist das Unternehmen auf einem guten Weg. Aber es braucht noch einiges an Kundengeldern, um in den grünen Bereich zu kommen. «Wir brauchen 500 Millionen Kundenvermögen, um profitabel zu werden», erläutert Bryner. Findependent setzt auf niedrige Gebühren, hohe Transparenz und eine einfache Benutzeroberfläche, um weiterhin Marktanteile zu gewinnen. «Ich glaube, wenn wir das können, dann werden wir auch wirklich solid weiterwachsen», sagt Bryner. «Aktuell wachsen wir so schnell, dass es wirklich fast grenzwertig ist, mit sieben Leuten zu arbeiten. Es war nicht immer so, aber aktuell läuft es sehr gut.» Mit einem klaren Fokus auf Kosteneffizienz und Kundenorientierung könnte Findependent zu einem der respektablen digitalen Vermögensverwalter in der Schweiz werden.