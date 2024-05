Die Business-Idee

We Trst ist ein umweltfreundliches und nachhaltiges Modelabel, bei dem jedes Kleidungsstück ein Unikat ist. «Wir sind ein Fashion-Brand. Wir produzieren sehr nachhaltig», erklärt Arina Luisa Bertényi, Co-Founderin und CMO von We Trst. Die Produktion erfolgt ausschliesslich in Europa, genauer gesagt in Portugal, um Transparenz und kurze Transportwege zu gewährleisten. Die Kollektionen bestehen aus Biobaumwolle, deren Herstellung weniger Wasser braucht und somit umweltfreundlicher ist. «Es geht um Vertrauen, es geht um Menschlichkeit», betont Bertényi, und dies spiegelt sich in der Philosophie und den Produkten von We Trst wider. Die Marke legt grossen Wert darauf, dass die Kunden und Kundinnen wissen, woher die Materialien stammen und wer hinter der Produktion steht.