Die Chance

Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir lernen und arbeiten, grundlegend verändert. Engetschwiler sieht in der KI grosse Chancen: «Bald könnte die AI uns sehr viel abnehmen und uns ermöglichen, uns auf unsere Leidenschaften zu konzentrieren.» Wolfpak möchte dabei helfen, Führungskräfte optimal auf ihre Rolle vorzubereiten, und ihnen die Werkzeuge in die Hand geben, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Die KI-Technologie von Wolfpack könnte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, um beispielsweise emotionale Intelligenz und Softskills zu fördern. Engetschwiler sieht in der Weiterentwicklung der KI auch die Möglichkeit, personalisierte Coaching-Sessions anzubieten. «Unser Ziel ist, die menschliche und technische Seite der Führung nahtlos zu verbinden», erklärt sie. Dies eröffnet neue Wege, wie Führungskräfte in Echtzeit auf ihre spezifischen Herausforderungen reagieren und kontinuierlich wachsen können. Wolfpak hat ambitionierte Ziele. «In fünf Jahren sind wir die Software für junge Führungskräfte weltweit», sagt Engetschwiler selbstbewusst. Die Gründerinnen setzen dabei auf Nachhaltigkeit und eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kundinnen und Kunden, um kontinuierlich die besten Lösungen zu bieten. Die Skalierbarkeit der Plattform ist ein entscheidender Faktor für das internationale Wachstum. Die Gründerinnen planen, ihre Technologie in mehreren Sprachen und für verschiedene kulturelle Kontexte anzupassen.