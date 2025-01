Die Business-Idee

Wonderfill hat sich der Reduktion von Einwegplastik verschrieben. Kernstück des Unternehmens ist eine Getränkestation, die mit Leitungswasser und Konzentraten arbeitet und über hundert Kombinationsmöglichkeiten bietet – vom stillen Wasser bis hin zu aromatisierten Getränken mit Vitaminen oder Koffein. «Wir möchten Konsumentinnen und Konsumenten dazu motivieren, ihre Mehrwegflaschen zu nutzen, und gleichzeitig ganze Kühlregale voller PET-Flaschen obsolet machen», erklärt Alexander Pfyffer. Neben Nachhaltigkeit spielt auch die Technologie eine zentrale Rolle: Jede Station ist mit einer digitalen Plattform verbunden, die den Wartungsbedarf automatisch meldet. In einer Consultingfirma mussten, bevor sie das System einsetzte, täglich hundert PET-Flaschen in die Kühlschränke gefüllt werden; heute reicht es, alle zwei Wochen das Wonderfill-Konzentrat in die Station nachzufüllen.