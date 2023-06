Die Business-Idee

Nachhaltig investieren wollen viele. Aber wie investiert man in die nachhaltige Anlage schlechthin, den Wald? Mit dem Zürcher Startup Xilva können Unternehmen und Investorengruppen jetzt in konkrete Forstprojekte investieren: «Die Wälder unserer Erde sind nicht nur unter CO2-Aspekten wichtig, sondern haben auch eine grosse Bedeutung für die Biodiversität und die Wertschöpfung lokaler Communitys im globalen Süden», sagt Mitgründerin Marike Carstens. Xilva will zu einem globalen Marktplatz werden, der Waldbesitzer und Investoren zusammenbringt. «Wir überführen eine analoge Industrie in den digitalen Bereich und machen sie so greifbar», sagt Carstens, «gleichzeitig stellen wir durch unser kompetentes Forst-Team sicher, dass es sich um hochwertige Waldprojekte handelt, in welche Kapitalgeber mit Zuversicht investieren können.»