Der Markt

Nicht einmal ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer legt ihr Geld laut Moneyland-Umfrage in Schweizer Aktien (27 Prozent), ETFs (24 Prozent), aktiv gemanagten Fonds (23 Prozent) oder ausländischen Aktien (22 Prozent) an. «Als von Banken oder Brokern unabhängige Plattform möchten wir den Menschen die Angst nehmen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen», sagt Didier Matthey. Die Rolle der Gründer sieht er weniger in konkreten Aktientipps als vielmehr in Aufklärungsarbeit. «Wir wollen kein Profitool werden, sondern für alle da sein und etwa aufzeigen, wie Anlagedauer und Diversifikation das Risiko minimieren können», so der CEO. «Langfristig möchten wir das Thema auch in Schulen bringen – unser Tool könnte im Unterricht genutzt werden.» Nutzerinnen und Nutzer können ihre Konten – auch mehrerer Banken – mit Yeekatee verbinden und behalten so einen Überblick. «Ob sie ihre Portfolios mit anderen teilen möchten, können sie selbst entscheiden», betont Matthey.