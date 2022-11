Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten den anhaltenden Anstieg der chinesischen Märkte mit leichten Entspannungssignalen in den Beziehungen zwischen China und den USA. US-Präsident Joe Biden hatte nach einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping betont, dass er keinen Konflikt mit China suche. Vor allem Technologiewerte in Hongkong, die auch in den USA notiert sind, legten in diesem Kontext kräftig zu.